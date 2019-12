Doktor Dolittle - zobacz kolejne spoty filmu. Nowe sceny

Doktor Dolittle to nowy film Universal Pictures oparty na klasycznej historii o tytułowym doktorze potrafiącym rozmawiać ze zwierzętami. Kampania marketingowa projektu nabiera tempa. W sieci pojawiły się spoty promujące widowisko. Zawierają one nowe, niepublikowane do tej pory w innych materiałach sceny. Możecie je obejrzeć poniżej.

W obsadzie dubbingu są między innymi Ralph Fiennes (tygrys), Tom Holland (pies), Jim Broadbent, Rami Malek (goryl), Octavia Spencer (kaczka), Kumail Nanjiani (struś), John Cena (miś polarny), Craig Robinson (wiewiórka) czy Emma Thompson (papuga). Za kamerą stoi zdobywca Oscara, Stephen Gaghan, który współtworzył scenariusz z Chrisem McKayem i Thomasem Shepherderem.

Doktor Dolittle - światowa premiera odbędzie się 17 stycznia 2020 roku.