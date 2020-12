Doktor Strange 2 - dlaczego Scott Derrickson nie wyreżyseruje? Ten tweet to wyjaśnia

Marvel

Scott Derrickson miał wyreżyserował film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ale ostatecznie w trakcie prac preprodukcyjnych zdecydował się zrezygnował z projektu. Ostatecznie za kamerą zastąpił go Sam Raimi, twórca legendarnego Spider-Mana 2 z Tobeyem Maguirem.

Derrickson opublikował nowy post na Twittterze, który wydaje się jednoznacznie wyjaśniać jego decyzję. Napisał on, że wyciągnął wnioski po pracy nad zmieszanym z błotem filmem science fiction Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Od tamtego czasu nie chce reżyserować "filmów kogoś innego".

https://twitter.com/scottderrickson/status/1341236966004690947

To oznacza, że Doktor Strange 2 to jednak wizja stricte wypracowana przez Kevina Feige i Marvel Studios, która ma określony kształt i charakter z uwagi na wpływ na MCU. Zakładamy, że z uwagi na to Derrickson więc nie mógł wpływać na to, jak będzie wyglądać historia i jej poszczególne elementy.

Prace nad Doktor Strange 2 trwają w Wielkiej Brytanii. Premiera w 2022 roku.