Doktor Strange 2 - Mads Mikkelsen powróci? W plotach mówi się też o kultowym antybohaterze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Mads Mikkelsen powróci jako Kaecillius? Wiemy, że w filmie Doktor Strange on zginął, ale wiele wskazuje na to, że w jakiejś formie powróci. Informacja pochodzi z mającego renomę w branży IndieWire, który opublikował artykuł o aktorze. W nim też podkreślili, że zaczął już próby do Indiany Jonesa 5, a po tym od razu ma ruszyć na plan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pod koniec 2021 roku ma natomiast wcielić się w Grindelwalda w Fantastycznych Zwierzętach 3.

IndieWire to pewne i wiarygodne źródło, więc mamy dzięki temu coraz większe pojęcie, czym będzie ten film. I nie jest to też zaskakujące, bo w końcu w tytule mamy "szaleństwo multiwersum". Kaecillius będzie jedną z wielu postaci, które zawitają na ekranie, ale wszystko wskazuje na to, że to zwariowane wprowadzenie multiwersum, czyli równoległych światów, zacznie się w Spider-Man: No Way Home. Przy tym filmie nowa plotka ponownie sugeruje powrót Kirsten Dunst do roli Mary Jane Watson. Bazowana jest ona na IMDb, więc nie jest to super wiarygodne źródło, ale według obserwatorów przez chwilę Askia Won-Ling była tam podpisana jako osobista kostiumografka Kristen Dunst. Potem szybko została całkowicie usunięta z bazy. Jest to jedna z wielu plotek o tym, kto z multiwersum pojawi się w przygodach Pajączka: mówi się ciągle o dwóch Spider-Manach z poprzednich filmów.

Według That Hashtag Show w filmie pojawi się też... Ghost Rider. Będzie to debiut antybohatera z w MCU, ale nie wiadomo której wersji. Były plotki, że postacie z Agentów T.A.R.C.Z.Y. będą wprowadzane do MCU, a wiemy ,że Ghost Rider był jedną z nich i to bardziej popularnych. Dziennikarze twierdzą, że widzieli szkic koncepcyjny pochodzący z tego filmu. Ma być to rola epizodyczna, a plan na przyszłość mówi, że Ghost Rider pojawiałby się w różnych projektach MCU jako postać drugoplanowa.

Na obecną chwilę szczegóły fabuły widowiska nie są znane. Prace na planie trwają. Z potwierdzonych postaci pojawią się Doktor Strange, Baron Mordo oraz Scarlet Witch.