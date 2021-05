MCU - kiedy nowy Kapitan Ameryka znów się pojawi? Jest trop

Disney+

Pomimo zakończenia serialu Falcon i Zimowy żołnierz Anthony Mackie nadal udziela wywiadów. Tym razem pojawił się w The Daily Show Trevora Noaha, w którym poruszono temat jego treningu fizycznego do bycia superbohaterem Marvela. Mackie wyjaśnia, że musi poświęcić cztery miesiące pracy, aby być w fizycznej formie Sama Wilsona.

Co ważne, aktor podkreślił, że już jest w trakcie tych treningów. Ściślej już od miesiąca trenuje, więc pozostaje mu jeszcze trzy miesiące pracy. Jako że jego praca w Marvelu była tematem rozmowy, można więc założyć, że Mackie nie mówił ogólnie o formie filmowej i najwidoczniej Kapitan Ameryka za za kilka miesięcy pojawi się na planie czegoś związanego z MCU.

Obecnie kręcone są różne projekty MCU, a kolejne niedługo wystartują, więc trudno nawet z całą pewnością stwierdzić, w czym go zobaczymy. Obecnie zdjęcie trwają do Ms. Marvel, Moon Knight, Doctor Strange in the Multiverse of Madness oraz Spider-Man: No Way Home. Część tych produkcji zostanie zakończona za trzy miesiące, ale kolejne mogą się rozpocząć, jak She-Hulk, Czarna Pantera 2, Tajna Inwazja oraz Kapitan Marvel 2. Pamiętajmy też, że czteromiesięczny proces treningu nie oznacza, że równo po czterech miesiącach aktor rusza na plan.

Na pewno nie chodzi o zapowiedziany film Kapitan Ameryka 4, bo jest na to zdecydowanie za wcześnie, a projekt dopiero jest w fazie pisania scenariusza. Marvel Studios tworząc MCU ma nieograniczony potencjał, więc tak naprawdę mając tyle produkcji osadzonych w tym samym uniwersum, nowy Kaptian Ameryka może pojawić się w każdej z nich.

Eric Leven nadzorował efekty specjalne w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Zdradził, że jednym z rozważanych pomysłów było użycie skrzydeł Kapitana Ameryki do łapania lub rzucania tarczą. Ostatecznie nie został on wykorzystany, ale nigdy nie wiadomo, czy w przyszłości do tego nie wrócą.