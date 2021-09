Śmierć Doktora Strange'a - jest nowa plansza. Nie karmcie psa pizzą jak Hawkeye

Marvel

Już za tydzień, 22 września, w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje pierwsza odsłona wydarzenia Śmierć Doktora Strange'a. Przypomnijmy, że w trakcie tego eventu mamy zobaczyć ostatnie dni i morderstwo Najwyższego Maga - tytuł w grudniu przejmie inna, niewyjawiona jeszcze postać. Dom Pomysłów od dłuższego czasu zapewnia, że zdarzenie odbije się wielkim echem w całym multiwersum Marvela.

Tymczasem Jed MacKay zamieścił w sieci nowy kadr pochodzący z zeszytu The Death of Doctor Strange #1. Widzimy na nim protagonistę wyprowadzającego na spacer swojego psa-ducha o imieniu Bats. Najwyższy Mag pozwala sobie na uwagę, że pies Hawkeye'a, Lucky, najprawdopodobniej nie domaga się wyjścia ze swoim panem we wczesnych godzinach porannych. Bats odpowiada, że biorąc pod uwagę, jak często Clint Barton karmi pupila pizzą, "Lucky stanowczo zbyt wcześnie zamieni się w ducha".

The Death of Doctor Strange #1 - plansze

Warto w tym miejscu zauważyć, że pies Hawkeye'a znany jest również pod przydomkiem "Pizza Dog". Wszystko przez jego zamiłowanie do zajadania się włoską potrawą - wygląda na to, że Bats jest zazdrosny o dietę Lucky'ego i fakt, że pomimo takiego jadłospisu zwierzak Bartona wciąż cieszy się dobrym zdrowiem.