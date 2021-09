Na takim statku Iron Man nie był nawet w Endgame. Jest też jego kanadyjski odpowiednik

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Do sieci właśnie trafiła zapowiedź zeszytu Iron Man #12, kolejnej odsłony serii ze scenariuszem Christophera Cantwella. Przypomnijmy, że tytułowy bohater mierzy się w tej opowieści z dążącym do wejścia w posiadanie boskich mocy Korvaciem - zdając sobie sprawę, że ten fakt może doprowadzić do zniszczenia całego uniwersum, Living Tribunal, jedna z najpotężniejszych postaci w Marvelu, postanowił zainterweniować.

Z ujawnionych grafik wynika, że Iron Man i pomagający mu od jakiegoś czasu jego kanadyjski odpowiednik, Avro-X, zostaną przeniesieni na statek wojenny Galactusa, Taa II (Taa to także nazwa macierzystej planety złoczyńcy). Choć bohaterowie - przynajmniej początkowo - nie spotkają pożeracza światów na swojej drodze, obdarzony świadomością pojazd odkryje intruzów i uruchomi specjalne protokoły bezpieczeństwa.

Iron Man #12 - plansze

Wiele wskazuje na to, że pobyt na Taa II może być kluczowy dla dalszej historii. To właśnie na tym statku znajduje się bowiem źródło mocy kosmicznej Galactusa, które chce przejąć Korvac. Herosi najprawdopodobniej ubiegną na tym polu złoczyńcę, co wyraźnie sugeruje okładka 14. odsłony serii, na której widzimy Iron Mana korzystającego właśnie z mocy kosmicznej.