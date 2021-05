Doktor Strange - Tilda Swinton jako Starożytna była błędem. Kevin Feige przyznaje

fot. Marvel

Mało kto pamięta, że gdy Tilda Swinton została obsadzona w roli Starożytnej w filmie Doktor Strange, Marvel Studios było krytykowane za wybielanie postaci znanej z komiksów. Sam Kevin Feige w nowym wywiadzie przyznał rację krytykom i przyznaje, że obsadzenie aktorki w tej roli było błędem z ich strony.

Tak Kevin Feige skomentował te kontrowersje w rozmowie z magazynem Men's Health, w którym jest promowana superprodukcja Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.

- Myśleliśmy, że jesteśmy tacy mądrzy i przełomowi, że nie pokażemy kliszy gatunkowej ze starym, mądrym azjatyckim mężczyzną. To jednak była dla nas pobudka, które zmotywowała nas do zadawania pytań: "Chwila, czy możemy to zrobić inaczej? Czy istnieje sposób, aby nie wpaść w gatunkowe klisze i zarazem obsadzić w tej roli azjatyckiego aktora?" Odpowiedź jest prosta: tak.

Wiele osób jednak rozumie argumenty Marvela, który miał dobre intencję chcąc walczyć z stereotypowymi kliszami, a tym był komiksowy Starożytny. Widać jednak, że nauczyli się na tym doświadczeniu.

Feige zapowiada też, że Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni to jeden z kluczowych filmów 4. fazy MCU.

- Gdy skończyliśmy to. co nazwaliśmy Sagą Nieskończoności, podwinęliśmy rękawy i powiedzieliśmy sobie nawzajem: "co dalej? Co zrobimy na początku kolejne historii? Jaki będzie następny etap ewolucji MCU po naszej pierwszej sadze?". Na szczycie tej listy był właśnie Shang-Chi.

Oczywiście jak to Kevin Feige, nie tłumaczy, dlaczego akurat Shang-Chi jest tak ważny.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1395031501557747713

Shang-Chi - premiera w kinach we wrześniu 2021 roku.