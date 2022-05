Doctor Strange 2 - easter eggi. Wszechpotężna postać, geniusz Raimiego i nawiązania do horrorów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Doktor Strange w multiwersum obłędu to nowa produkcja Kinowego Uniwersum Marvela. W widowisku możemy zobaczyć wiele easter eggów, które nawiązują między innymi do innych produkcji MCU, komiksów czy popularnych filmów. Zebraliśmy je dla Was w poniższej galerii.

W filmie tytułowy bohater spotyka Americę Chavez, nastolatkę, która ma moc podróży między wymiarami. O pomoc w ochronie dziewczyny Strange prosi Wandę. Jednak okazuje się, że Scarlet Witch ma zupełne inne plany wobec dziewczyny i chce jej użyć, aby "odzyskać" swoich synów. W walce z byłą członkinią Avengers czarownik wędruje do alternatywnych światów, w których spotyka inne wersje swojej osoby.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg oraz Rachel McAdams. Obraz wyreżyserował Sam Riami na podstawie scenariusza Michaela Waldrona.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - easter eggi