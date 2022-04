Doktor Strange w multiwersum obłędu - żaden film MCU nie miał tylu niespodzianek? Fani mają być w szoku

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Nowe informacje o filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu pochodzą od dziennikarza i scoopera znanego jako John Campea. To on pod koniec 2021 roku opublikował zdjęcie trzech Pajączków z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, które okazało się prawdziwe. Wiemy więc, że jego źródła są rzetelne i może być podobnie przy najnowszej plotce.

Doktor Strange 2 - wiele niespodzianek

Jego informator napisał mu, że Marvel Studios wzmocnił ochronę tajemnic tego filmu na niespotykanym do tej pory poziomie. Dodał takie ważne słowa:

- W multiwersum obłędu ma więcej niespodzianek niż Koniec Gry, Wojna bez granic i Spider-Man: Bez drogi do domu razem wzięte.

Jeśli się to potwierdzi, Doktor Strange 2 może być też jednym z najważniejszych filmów MCU, nie tylko nowej fazy tej historii. Najwyraźniej ma to nastąpić nawet pomimo wycieku fabuły, która została najwyraźniej częściowo zmieniona w dokrętkach. Mówiono wówczas, że dodano też wiele ról epizodycznych postaci, które zaskoczą. Tamten wyciek nie miał też wszystkich informacji, a jedynie kilka dość ogólnych szczegółów. Z tego potwierdził się tylko udział Patricka Stewarta w roli Xaviera, bo sam aktor to przyznał. Wygląda więc, że fani będą w szoku, jeśli uda się twórcom utrzymać tajemnicę.

Marvel chce zrobić wszystko, aby spoilery nie wyciekły. Do premierowego tygodnia jest embargo, więc nie dostaniemy żadnych opinii przed.

Doktor Strange 2

Doktor Strange 2 - kategoria wiekowa

Film dostał kategorię wiekową PG-13, czyli taką jaką ma każda produkcja MCU. W uzasadnieniu czytamy, że powodem są intensywne sceny przemocy i akcji, przerażające momenty i niestosowny język.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja 2022 roku tylko w kinach.