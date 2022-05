Doktor Who - David Tennant i Catherine Tate na zdjęciach z planu nowego sezonu. Powrót kolejnych postaci?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. BBC

Jeszcze nie wyemitowano ostatniego z odcinków specjalnych w ramach 13. sezonu Doktora Who, w którym zobaczymy po raz ostatni w tytułowej roli Jodie Whittaker (emisja jest zaplanowana na październik 2022 roku), a już trwają zdjęcia na planie nowej serii. W niej nowego Doktora zagra Ncuti Gatwa, który jest znany z młodzieżowego hitu Netflixa pt. Sex Education. Ponadto potwierdzono, że w nowej odsłonie serialu pojawią się David Tennant i Catherine Tate, którzy ponownie wcielą się odpowiednio w Doktora Who i Donnę Noble. Nie ujawniono jaką rolę odegrają w fabule nadchodzącego sezonu, który zadebiutuje na antenie BBC w 2023 roku.

Ponadto Russell T. Davies po 12 latach przerwy znowu będzie pełnić funkcję showrunnera kultowego serialu, który w następnym roku będzie obchodzić sześćdziesięciolecie powstania. W związku z tym, że trwają prace na planie zdjęciowym serialu w Camden w Londynie w sieci pojawiają się zdjęcia i filmiki zza kulis, na których widać Davida Tennanta i Catherine Tate w kostiumach. Na fotografiach znajduje się też reżyserka Rachel Talalay. Materiały możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/DanielDutson/status/1526229046786506753

https://twitter.com/cultode_skaro/status/1526218429497327616

https://twitter.com/PHampford/status/1526236887534428160

Fani na zdjęciach dostrzegli, że Tennant ma na sobie inny płaszcz niż ten, który zwykle nosił jako Doktor, co sugeruje, że nie jest to tylko retrospekcja. Ponadto bohaterowie znajdują się w pobliżu sklepu o nazwie Modfather, który został założony dopiero w 2012 roku. To cztery lata po wymazaniu pamięci Donnie, co może być główną wskazówką, że spotka się z Doktorem w teraźniejszości. Ponadto zauważono, że Tardis na zdjęciu to ten sam, który używała Jodie Whittaker jako Doktor, co może wskazywać na jej powrót lub pojawienie się kilku Doktorów na raz.

W sieci pojawiły się również inne spoilerowe zdjęcie z planu, na których widać kolejną powracającą postać. Jest to dziadek Donny, Wilfred, w którego wciela się Bernard Cribbins. Fotografia i filmik znajdują się poniżej.

https://twitter.com/PHampford/status/1526237632493125633