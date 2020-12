Doktor Who - dwie gwiazdy serialu odchodzą po świątecznym odcinku

fot. materiały prasowe

Dwaj aktorzy zakończą swoją podróż TARDIS-em w serialu Doktor Who. Są to Bradley Walsh i Tosin Cole, grający odpowiednio Grahama O'Briena i Ryana Sinclaira. Aktorzy odejdą z serialu po specjalnym, świątecznym odcinku, który zostanie wyemitowany w Nowy Rok. Walsh i Cole dołączyli do serialu w jego 11. sezonie, kiedy to również Jodie Whittaker debiutowała jako Trzynasty Doktor. Wraz z Mandip Gill wcielającą się w Yaz tworzyli nowy zespół towarzyszy Doktora.

W świątecznym odcinku zatytułowanym Revolution of the Daleks Doktor znajduje się obecnie w pilnie strzeżonym, kosmicznym więzieniu, a jego towarzysze na Ziemi muszą sobie radzić bez niego. Yaz, Ryan i Graham odkrywają niepokojący plan, za którym stoją ikoniczni przeciwnicy Doktora, Dalecy. Gang będzie musiał stawić czoła jednemu ze swoich największych i najbardziej przerażających wyzwań.