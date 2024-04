Doktor Who - Varada Sethu oficjalnie w obsadzie. Co z Ruby Sunday?

James Pardon/Bad Wolf/BBC Studios

Reklama

Varada Sethu (Gwiezdne wojny: Andor, Jurassic World Dominion) została oficjalnie obsadzona w nowym sezonie Doktora Who jako towarzyszka Doktora. Fani nie muszą się jednak obawiać, ponieważ nie znaczy to, że Millie Gibson, która gra Ruby Sunday, zniknie z serialu. Obie aktorki wystąpią obok siebie.

Varada Sethu cieszy się z dołączenia do Whoniverse

Sethu skomentowała w oświadczeniu:

Czuję się jak najszczęśliwsza osoba na świecie. To zaszczyt, stać się częścią Whoniverse. Jestem wdzięczna całej rodzinie Doktora Who - bo tym właśnie są - za powitanie mnie z otwartymi ramionami i sprawienie, że czuję się wśród nich jak w domu. Nie mogłabym wyobrazić sobie lepszego zespołu do przeżycia tej przygody niż Ncuti i Millie. To TAKA frajda!

Doktor Who - fabuła, premiera

Doktor i jego towarzyszka Ruby Sunday podróżują w czasie i przestrzeni, przeżywając przygody od czasów angielskiej regencji po rozdarte wojną przyszłe światy. Podczas swojej podróży na TARDIS - podróżującym w czasie statku, przybierającym kształt budki policyjnej - spotykają niesamowitych przyjaciół i niebezpiecznych wrogów. Należy do nich także najpotężniejszy przeciwnik Doktora w historii.

Doktor Who

Nowe odcinki zadebiutują już 10 maja 2024 roku, tylko na Disney+. Przypomnijmy, że ostatnie epizody świąteczne również są dostępne na tej platformie.