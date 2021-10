Dom Gucci - nowy zwiastun filmu. Historia rodu, który stworzył modowe imperium

materiały prasowe

House of Gucci to prawdziwa historia rodu Gucci związanego z modą, która została oparta na książce Sary Gay Forden. Jest to szokująca opowieść o rodzinnym imperium rozgrywana przez trzy dekady. W opisie czytamy, że to historia o miłości, zdradzie, dekadencji, zemście i ostatecznie o morderstwie.

W gwiazdorskiej obsadzie są Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jakc Huston oraz Jared Leto, którego trudno rozpoznać na ekranie dzięki charakteryzacji. Zobaczcie nowy zwiastun oraz plakaty (pierwsze 5) w galerii poniżej:

Dom Gucci - plakat

Becky Johnston i Roberto Bentivegna są autorami scenariusza. Za kamerą stoi Ridley Scott, który jest też producentem z Gianniną Scott poprzez ich firmę Scott Free Productions. W ekipie producentów są także Kevin J. Walsh, Mark Huffaru, Aidan Elliott, Marco Valerio Pugini, Megan Ellison, Aaron L. Gilbert i Jason Cloth.

Dom Gucci - premiera tylko w kinach 26 listopada.