Tajemniczy atak na Stany Zjednoczone. Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu
Wreszcie pojawił się pełny zwiastun filmu Dom pełen dynamitu w reżyserii dwukrotnie nagradzanej Oscarem reżyserki Kathryn Bigelow.
Dom pełen dynamitu to propozycja dla wielbicieli intryg i thrillerów politycznych. Netflix opublikował pełny zwiastun, dostępny także w wersji z polskimi napisami, którą znajdziecie poniżej.
Dom pełen dynamitu - zwiastun
Dom pełen dynamitu - fabuła, obsada, data premiery
Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.
W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee oraz Jason Clarke.
Jest to jeden z niewielu filmów Netflixa, który najpierw zadebiutuje w kinach - w Wielkiej Brytanii 3 października, zaś na całym świecie od 10 października - nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy wśród tych krajów znajdzie się także Polska. W ramach subskrypcji serwisu Dom pełen dynamitu będzie zaś dostępny od 24 października.
Dom pełen dynamitu - galeria zdjęć
Źródło: screenrant
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1949, kończy 76 lat