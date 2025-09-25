Tajemniczy atak na Stany Zjednoczone. Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu

Fot. Netflix

Dom pełen dynamitu to propozycja dla wielbicieli intryg i thrillerów politycznych. Netflix opublikował pełny zwiastun, dostępny także w wersji z polskimi napisami, którą znajdziecie poniżej.

Dom pełen dynamitu - zwiastun

Dom pełen dynamitu - fabuła, obsada, data premiery

Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee oraz Jason Clarke.

Jest to jeden z niewielu filmów Netflixa, który najpierw zadebiutuje w kinach - w Wielkiej Brytanii 3 października, zaś na całym świecie od 10 października - nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy wśród tych krajów znajdzie się także Polska. W ramach subskrypcji serwisu Dom pełen dynamitu będzie zaś dostępny od 24 października.

Dom pełen dynamitu - galeria zdjęć