Tajemniczy atak na Stany Zjednoczone. Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu

Wreszcie pojawił się pełny zwiastun filmu Dom pełen dynamitu w reżyserii dwukrotnie nagradzanej Oscarem reżyserki Kathryn Bigelow​.
Oliwia Garczyńska
Dom pełen dynamitu Fot. Netflix
Dom pełen dynamitu to propozycja dla wielbicieli intryg i thrillerów politycznych. Netflix opublikował pełny zwiastun, dostępny także w wersji z polskimi napisami, którą znajdziecie poniżej. 

Dom pełen dynamitu - zwiastun

Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu. Stany Zjednoczone kontra tajemniczy pocisk

Dom pełen dynamitu - fabuła, obsada, data premiery 

 Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee oraz Jason Clarke.

Jest to jeden z niewielu filmów Netflixa, który najpierw zadebiutuje w kinach - w Wielkiej Brytanii 3 października, zaś na całym świecie od 10 października - nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy wśród tych krajów znajdzie się także Polska. W ramach subskrypcji serwisu Dom pełen dynamitu będzie zaś dostępny od 24 października

Dom pełen dynamitu - galeria zdjęć

A House of Dynamite - plakat

A House of Dynamite - plakat
fot. Netflix
Źródło: screenrant

Powiązane filmy

7,0

2025
Dom pełen dynamitu
Dom pełen dynamitu Dramat

Co o tym sądzisz?
