Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach
Kathryn Bigelow wraca po ośmiu latach z nowym filmem dla Netflixa. I wygląda na to, że może to być wielki powrót reżyserki nagrodzonej dwoma Oscarami, jeśli wierzyć krytykom i ocenom na Metacritic oraz Rotten Tomatoes.
Dom pełen dynamitu to nowy thriller Kathryn Bigelow i najwyraźniej mocny kandydat Netflixa do Oscarów. Film był wyświetlany na Festiwalu Filmowym w Wenecji i zbiera wiele świetnych recenzji, chociażby 5/5 od The Guardian oraz 4/5 od The Independent i BBC.
W serwisach przeznaczonych do wystawiania ocen również dostaje wysokie noty. Film zdobył chociażby aż 88 punktów na stronie Metacritic, a przekroczenie progu 80 punktów udało się tylko dwóm innym filmom festiwalowym. Na Rotten Tomatoes także radzi sobie bardzo dobrze: w chwili pisania tego artykułu może pochwalić się 89% pozytywnymi opiniami krytyków, wśród których znaleźli się między innymi David Rooney z The Hollywood Reporter i Ryan Lattanzio z IndieWire.
Tak naprawdę na razie jedyna znacząca negatywna recenzja pochodzi od Owena Gleibermana z prestiżowego Variety – reszta recenzentów wydaje się zachwycona thrillerem Kathryn Bigelow. To wszystko maluje Dom pełen dynamitu w barwach nowego pretendenta Netflixa w najbliższym sezonie rozdania nagród.
Dom pełen dynamitu
Dom pełen dynamitu to nowy thriller Kathryn Bigelow, która w przeszłości zdobyła dwa Oscary za film The Hurt Locker. W pułapce wojny i jedną nominację dla Wroga numer jeden. Jej ostatni film fabularny Detroit miał premierę w 2017 roku, czyli osiem lat temu. Dom pełen dynamitu może być jej wielkim powrotem.
O czym opowiada fabuła filmu? Nieznany naród wystrzeliwuje pocisk nuklearny w kierunku amerykańskiej ziemi. Rozpoczyna się więc wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć. Nie tylko nadchodzące zagrożenie jest przerażające, ale również brak kompetencji wśród wszystkich zaangażowanych w sprawę.
Film dostał nominację do Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji. To właśnie podczas tego wydarzenia odbyła się jego oficjalna premiera, a dokładnie 2 września 2025 roku. Do szerokiej dystrybucji trafi za to 24 października 2025 roku, również w Polsce.
Najlepsze thrillery serialowe
Źródło: worldofreel, metacritic, rotten tomatoes
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 2003, kończy 22 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1963, kończy 62 lat