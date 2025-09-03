Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach

Fot. Netflix

Dom pełen dynamitu to nowy thriller Kathryn Bigelow i najwyraźniej mocny kandydat Netflixa do Oscarów. Film był wyświetlany na Festiwalu Filmowym w Wenecji i zbiera wiele świetnych recenzji, chociażby 5/5 od The Guardian oraz 4/5 od The Independent i BBC.

W serwisach przeznaczonych do wystawiania ocen również dostaje wysokie noty. Film zdobył chociażby aż 88 punktów na stronie Metacritic, a przekroczenie progu 80 punktów udało się tylko dwóm innym filmom festiwalowym. Na Rotten Tomatoes także radzi sobie bardzo dobrze: w chwili pisania tego artykułu może pochwalić się 89% pozytywnymi opiniami krytyków, wśród których znaleźli się między innymi David Rooney z The Hollywood Reporter i Ryan Lattanzio z IndieWire.

Tak naprawdę na razie jedyna znacząca negatywna recenzja pochodzi od Owena Gleibermana z prestiżowego Variety – reszta recenzentów wydaje się zachwycona thrillerem Kathryn Bigelow. To wszystko maluje Dom pełen dynamitu w barwach nowego pretendenta Netflixa w najbliższym sezonie rozdania nagród.

Dom pełen dynamitu

Dom pełen dynamitu to nowy thriller Kathryn Bigelow, która w przeszłości zdobyła dwa Oscary za film The Hurt Locker. W pułapce wojny i jedną nominację dla Wroga numer jeden. Jej ostatni film fabularny Detroit miał premierę w 2017 roku, czyli osiem lat temu. Dom pełen dynamitu może być jej wielkim powrotem.

O czym opowiada fabuła filmu? Nieznany naród wystrzeliwuje pocisk nuklearny w kierunku amerykańskiej ziemi. Rozpoczyna się więc wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć. Nie tylko nadchodzące zagrożenie jest przerażające, ale również brak kompetencji wśród wszystkich zaangażowanych w sprawę.

Film dostał nominację do Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji. To właśnie podczas tego wydarzenia odbyła się jego oficjalna premiera, a dokładnie 2 września 2025 roku. Do szerokiej dystrybucji trafi za to 24 października 2025 roku, również w Polsce.

