Dom z papieru 5 - plakaty bohaterów, z którymi musimy się pożegnać

fot: Netflix

Dom z papieru 5 to koniec tego serialu. 2. część sezonu ma premierę 3 grudnia i będzie pożegnaniem widzów z bohaterami, którzy podbili świat, stając się prawdziwym fenomenem. W końcu to między innymi dzięki Domu z papieru seriale nieanglojęzyczne zaczęły stopniowo nabierać na popularności, aż do rekordu wszechczasów koreańskiego Squid Game.

Nie jest to jednak koniec świata z hiszpańskiego hitu, bo w 2023 roku na ekranach zadebiutuje spin-off zatytułowany Berlin o popularnej postaci z Domu z papieru.

Zobacz także:

Dom z papieru 5 - plakaty bohaterów

Dom z papieru 5

Dom z papieru 5 - o czym 2. część?

Tokio (Úrsula Corbero) nie żyje. Wróg nadal czai się w Banku Hiszpanii, ranny, ale równie niebezpieczny jak zawsze. W obliczu najczarniejszej godziny i największego wyzwania, gang opracowuje śmiały plan wydobycia złota tak, by nikt tego nie zauważył. Co gorsza, Profesor popełnia największy błąd swojego życia.

W obsadzie znaleźli się między innymi: Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna i Najwa Nimri.

Dom z papieru 5 - galeria 2. części