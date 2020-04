Dom z papieru - najciekawsze postacie serialu. Nasz subiektywny ranking [GALERIA]

Dom z papieru to serial, który został stworzony przez hiszpańską stację Antena 3, a następnie przejęty przez Netflixa. Produkcja już od 1. sezonu stała się prawdziwym europejskim fenomenem, by za chwilę przenieść się na cały świat i stać się ważną częścią szeroko pojętej popkultury. Przez cztery części serialu przewinęło się sporo postaci, które znalazły się w gangu Profesora lub stanęły po przeciwnej stronie barykady. Ja postanowiłem wybrać te najlepiej napisane lub jak, kto woli, najciekawsze. Brałem pod uwagę tutaj moją sympatię do bohatera lub bohaterki, jego ważność dla fabuły produkcji, to, jak dobrze została napisana pod względem rysu psychologicznego oraz wpływu na innych bohaterów. W poniższej galerii przedstawiam Wam moją topkę.

P.S. Zaznaczam, jest to ranking w pełni SUBIEKTYWNY, to oznacza, że to tylko moje zdanie, także nie będę brał pod uwagę krzyków w komentarzach, że jak to można było dać tę postać na tym miejscu. A teraz zapraszam do galerii.