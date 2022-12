Donald Glover zagra mało znanego przeciwnika Spider-Mana w nowym filmie

materiały prasowe

Donald Glover zostanie producentem i gwiazdą nowego filmu z uniwersum Spider-Mana, którego bohaterem będzie Hypno-Hustler. Szczegóły dotyczące fabuły filmu nie są na ten moment znane, tak samo nie pojawia się jeszcze nazwisko reżysera Deadline podaje jednak, że według ich informacji za scenariusz może być odpowiedzialny syn Eddiego Murphy'ego, Myles Murphy.

Jeden z mniej znanych złoczyńców Spider-Mana, Hypno-Hustler został po raz pierwszy wprowadzony komiksach Marvela w 1978 roku. Postać stworzona przez Billa Mantlo i Franka Springera, jest inaczej znana jako Antoine Delsoin, który stoi na czele zespołu muzycznego nazwanego Mercy Killers. Używa on swojej hipnozy do tego, by okradać uczestników swoich koncertów. W przeszłości Glover miał już do czynienia ze Spider-Manem: występował m.in. jako Miles Morales w serialu Disney XD Mega Spider-Man oraz jako wujek Moralesa, Aaron Davis, w filmie Spider-Man: Homecoming. Na kolejne szczegóły projektu przyjdzie nam poczekać, podobnie jak na informację o dacie premiery.

Marvel