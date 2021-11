Rodzina Soprano - jaki los spotkał Tony'ego w finale? Twórca serialu wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

Rodzina Soprano to jeden z najlepszych seriali w historii telewizji. Przy okazji produkcja dostarczyła nam jeden z najbardziej omawianych i interpretowanych na różne sposoby finałów. Dla przypomnienia w ostatniej scenie finałowego odcinka główny bohater, Tony Soprano, siada ze swoją rodziną w pewnej knajpie, do której po chwili wchodzi podejrzany mężczyzna. Wówczas następuje wyciemnienie ekranu i koniec serialu. Najpopularniejsza interpretacja mówi o tym, że był to zamachowiec, który zabija Tony'ego.

Twórca produkcji, David Chase, w rozmowie z The Hollywood Reporter stwierdził, że zawsze w planach było zabicie Tony'ego w finale. Jednak pierwotnie nie miała to być scena, która ostatecznie znalazła się w odcinku. Pierwotnie w finale Tony miał jechać na spotkanie do Nowego Jorku i w takich okolicznościach miał zostać zabity. Miało to być nawiązanie do czołówki serialu, w której Soprano zawsze wracał z Nowego Jorku do New Jersey.

fot. HBO

Jednak pewnego dnia Chase natknął się na całodobową knajpkę, która była dla niego idealna do nadania tonu scenie. Tak twórca wymyślił jedno z najbardziej tajemniczych zakończeń w historii seriali.