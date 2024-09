Donnie Yen jako wojowniczy prokurator. Teaser filmu akcji

Fot. Materiały prasowe

The Prosecutor to nowy film akcji Donnie'ego Yena, którego jest gwiazdą, reżyserem oraz choreografem scen akcji. Tym razem gra wojowniczego prokuratora, którego kryminaliści muszą się bać nie tylko w sądzie. Za produkcję odpowiada studio Mandarin Motion Pictures, które rozpoczęło sprzedaż praw do dystrybucji na rynkach światowych.

The Prosecutor - teaser

The Prosecutor - opis fabuły filmu

Historia skupia się na prokuratorze, który zaryzykuje życie i karierę, aby uwolnić niesłusznie skazanego człowieka i doprowadzić winnych przed oblicze sprawiedliwości.

The Prosecutor

Przypomnijmy, że Donnie Yen pojawia się okazjonalnie także w Hollywood. Ostatnio widzieliśmy go w hicie John Wick 4, który odniósł ogromny sukces w kinach, a postać Yena zebrała dobre recenzje. Dlatego też postanowiono zrealizować spin-off o jego bohaterze, do którego produkcja ma ruszyć w 2025 roku. Jednakże jego kariera cały czas nie zwalnia tempa w Chinach.

W obsadzie są także Kang Yu i Julian Cheung w roli głównego złoczyńcy tej historii. Premiera The Prosecutor w Chinach jeszcze w 2024 roku.