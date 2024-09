Pierścienie Władzy - skąd Tom Bombadil czerpie moce? Błyskotliwa teoria ukłonem w stronę książek Tolkiena

Amazon Prime Video

W czwartym odcinku 2. sezonu produkcji Władca pierścieni: Pierścienie Władzy tytułowym bohaterem jest nie kto inny jak Tom Bombadil - tajemnicza, uwielbiana przez fanów postać ze świata J.R.R. Tolkiena. Wielu internautów zastanawia się jednak nad tym, co naprawdę jest źródłem jego mocy i w jaki sposób Amazon zdecyduje się (bądź nie) wytłumaczyć naturę istoty. Teraz serwis Screen Rant przedstawił w całej sprawie błyskotliwą teorię.

W ostatniej odsłonie serii widzieliśmy scenę, w której rosnące na należącym do Bombadila terenie drzewo pochłania Nieznajomego, by później - za namową ze strony gospodarza - zdecydować się go wypuścić. Sekwencja ta jest oczywistym nawiązaniem do książkowego Władcy Pierścieni, w którym słynna Stara Wierzba wciągnęła Merry'ego i Pippina do swojego wnętrza; wybawcą okazał się również debiutujący wówczas na kartach powieści Tom.

Serwis Screen Rant spekuluje, że w Pierścieniach Władzy to właśnie ukazane w 4. odcinku drzewo, nazywane "Starym Żelaznym Drzewem" (bądź "Starym Bukowcem" w dosłownym tłumaczeniu), jest źródłem mocy Toma Bombadila, co byłoby zgodne z teorią fanów książek, którzy upatrywali w tej postaci fizycznej manifestacji Śródziemia, kogoś w rodzaju pradawnego Ojca Natury, zdolnego do kontrolowania zwierząt, drzew i strumieni za pomocą swojego głosu.

Zgodnie z powyższą teorią Stare Żelazne Drzewo miałoby być spokrewnione ze znajdującą się w Starym Lesie, książkową Starą Wierzbą. Tego typu rośliny mogłyby rosnąć w całym Śródziemiu - nie jest też wykluczone, że to właśnie Bombadil sadził je w coraz nowszych miejscach, by z jednej strony zapobiegać niszczeniu natury (o jej upadku mówi bezpośrednio w 4. odcinku produkcji Amazona), a z drugiej tworzyć swoiste "kanały" dla przywoływania swoich mocy.

Przyjmuje się, że Rhûn, w którym w serialu mieszka Bombadil, było w dawnych czasach przepiękną krainą z mnóstwem zieleni - dopiero w Drugiej Erze stało się przywodzącym na myśl pustynię, wyjałowionym terenem, co siłą rzeczy ogranicza moce Toma. Posadzenie jednak w tym miejscu Starego Żelaznego Drzewa dałoby Bombadilowi szansę na pozostanie tu wystarczająco długo, by przekazać swoją wiedzę o magii Nieznajomemu (co sugerują materiały z kolejnych odcinków) i, niejako przy okazji, pozwolić odkryć jego prawdziwą naturę skądinąd ciekawskiemu Tomowi.

