Don’t Look Up Adama McKaya będzie bardziej komedią czy dramatem? Reżyser komentuje

Don't Look Up to film komediowy Netflixa w reżyserii Adama McKaya. Opowie on o dwóch mało znanych astronomach, którzy wyruszają w trasę, chcąc ostrzec wszystkie media, że nadlatująca asteroida zniszczy Ziemię. W obsadzie tej produkcji znajdują się imponujące nazwiska. Zobaczymy w nim gwiazdy takie jak Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Meryl Streep, Chris Evans, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley czy Ron Perlman.

W najnowszym wywiadzie reżyser zdradził, że będzie to mroczna komedia umiejscowiona między filmem Policja zastępcza a Big Short w kontekście przyjętego tonu. Ostatnie tytuły reżysera (Vice oraz właśnie The Big Short) miały komediowe elementy, ale raczej zmierzały w kierunku dramatu. Don't Look Up ma być zdecydowanie bardziej komediowym filmem, choć będzie często prezentować czarny humor. Twórca dodatkowo ujawnił, że postać grana przez Jennifer Lawrence powstała specjalnie dla niej. Nie był też do końca pewny, czy Leonardo DiCaprio przyjmie rolę, ale ostatecznie tak się stało i według reżysera, tworzą z Lawrence kapitalny duet.

źródlo: Roadside Attractions

Adam McKay pracował nad scenariuszem do filmu Ant-Man od Marvel Studios i wygląda na to, że nie stracił zainteresowania wyreżyserowaniem produkcji superbohaterskiej. Wcześniej twórca wyrażał cheć stworzenia filmu o Srebrnym Surferze, gdy prawa do tej postaci należały jeszcze do 20th Century Fox. McKay miał swój pomysł na tę produkcję i dalej jest zdania, że byłby to niezwykle ciekawy i wizualnie intrygujący obraz Marvela. W wywiadzie dodał, że przypomniał sobie o tym projekcie i zadzwoni gdzie trzeba, by podpytać jak się sprawy mają.

Premiera filmu na platformie Netflix w 2021 roku.