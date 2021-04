Kevin Can F**k Himself - nowy zwiastun czarnej komedii zdradza datę premiery

fot. AMC+

Kevin Can F**k Himself to czarna komedia, która będzie się składać z 6-ciu odcinków. Główną rolę w serialu gra Annie Murphy, która wciela się w Allison McRoberts, idealną panią domu i stereotypową żoną rodem z sitcomu. Pewnego dnia budzi się z poczuciem niesprawiedliwości z tej roli i zaczyna się buntować. Nie czuje się szczęśliwa w małżeństwie i najchętniej pozbawiłaby swojego zdziecinniałego męża życia (czyli tytułowego Kevina, w którego wciela się Eric Petersen). Podczas swojej emocjonalnej podróży Allison w końcu zbliża się do przełomowego punktu w swoim życiu.

Do sieci trafił kolejny zwiastun Kevin Can F**k Himself, a także nowe zdjęcia. Tytuł odwołuje się do produkcji Kevin Can Wait, serialu, który zasłynął bezceremonialnym uśmierceniem jednej z głównych bohaterek między sezonami, której śmierć nie została nawet należycie opłakana przez pozostałe postacie.

W serialu występują również Mary Hollis Inboden jako sąsiadka Allison - Patty O’Connor, Alex Bonifer jako najlepszy przyjaciel Kevina - Neil O’Connor, Brain Howe jako ojciec Kevina - Pete McRoberts i Raymond Lee jako Sam Park, czyli były i prawdopodobnie przyszły obiekt uczuć Allison. Twórczynią jest Valerie Armstrong, a funkcję wykonawczych producentów pełnią Rashida Jones i Will McCormack. Showrunnerem produkcji jest Craig DiGregorio.

Kevin Can F**k Himself - premiera dwóch pierwszych 13 czerwca na platformie streamingowej AMC+. Tydzień później zadebiutują one w telewizji AMC w USA. Kolejne epizody będą pojawiać się pojedynczo co tydzień w podobnym modelu emisji. Polska data premiery nie jest znana.