Twórcy Life is Strange rekrutują do nowego projektu. Opublikowali też tajemniczą grafikę

Francuskie studio Dontnod Entertainment znane jest między innymi z dwóch pierwszych odsłon serii Life is Strange, które zostały pozytywnie odebrane przez graczy oraz krytyków. Deweloperzy pracują obecnie nad kolejnym, nieujawnionym jeszcze projektem, a na ich Twitterze poinformowano o poszukiwaniu pracowników.

W ogłoszeniu wspomniano, że poszukiwani są pracownicy, którzy wesprą zespół przy tworzeniu nowej gry nastawionej na narrację. Wygląda na to, że możemy dostać kolejną poruszającą przygodę w stylu Life is Strange czy Tell Me Why.

Na szczegóły musimy jeszcze poczekać, ale w tweecie zamieszczono pewną grafikę. Przedstawia ona retro konsolę do gier, a w opisie napisano o wspomnieniach z dzieciństwa. Niewykluczone, że akcja nadchodzącej produkcji zostanie osadzona w latach 80. lub 90.

https://twitter.com/DONTNOD_Ent/status/1619009898712268800