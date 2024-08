DOOM i DOOM II powracają w ulepszonym wydaniu! Pełen crossplay i nowe poziomy

fot. Bethesda

DOOM + DOOM II to zbiorcze wydanie zawierające dwie pierwsze odsłony tej kultowej serii na współczesnych platformach - PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Pakiet ten zawiera szereg ulepszeń, poczynając od możliwości zabawy w rozdzielczości 4K i 120 klatkach na sekundę na wybranych platformach (na wszystkich urządzeniach zagramy w 1080p i 60 klatkach na sekundę), poprzez obsługę modów i opcjonalną ścieżkę dźwiękową, a na pełnej, sieciowej rozgrywce multiplatformowej kończąc. Nie zabrakło również nowej zawartości w postaci dodatkowego epizodu Legacy of Rust przygotowanego we współpracy z osobami z id Software, Nightdive Studios i MachineGames.

DOOM + DOOM II - zwiastun

Nowy zestaw dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich osób, które posiadają DOOM lub DOOM II w klasycznym wydaniu na jednej z wymienionych powyżej platform. Po pakiet ten bez dodatkowych opłat mogą sięgnąć także abonenci usługi Xbox Game Pass.

Przypominamy, że to nie jedyna niespodzianka dla fanów serii, jaką zapowiedziano na QuakeCon 2024. Ujawniono tam również Doom Anthology, czyli zestaw zawierający sześć gier, steelbook oraz replikę BFG.