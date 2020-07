Doom Patrol: sezon 2 - zdjęcia z 6. odcinka. Koronawirus wpłynął na serial?

fot. materiały prasowe

Abigail Shapiro, który w 2. sezonie Doom Patrol gra Dorothy Spinner zdradziła, że z uwagi na pandemię koronawirusa nie udało im się nakręcić do końca jednego odcinka. Według jej wiedzy zostało kilka scen, ale sama nie jest pewna, co dokładnie twórcy będą chcieli z tym zrobić. Możliwe więc, że jeden odcinek nie będzie w 100% zgodny z tym, co planowano. Z uwagi na to, że na planach seriale są kręcone segmentami nie wiadomo, czy chodzi o finał sezonu.

6. odcinek 2. sezonu Doom Patrol nosi tytuł Space Patrol. W nim też z kosmosu powracają astronauci, którzy nie postarzeli się nawet o dzień. Niles i Clif szukają Dorothy, a Jane myśli o pogrzebie. Vic natomiast odkrywa powiązanie pomiędzy oni i laboratorium S.T.A.R. Natomiast Rita odkrywa, że jej rola w teatrze jest zbyt bliska jej życiu.

Doom Patrol - zwiastun 6. odcinka

Doom Patrol - zdjęcia z 6. odcinka