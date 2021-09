Dopesick - zwiastun. Spisek farmaceutyczny, który spowodował plagę narkotykową

fot. Hulu

Dopesick to serial od Hulu, który zabierze nas w samo epicentrum uzależnienia mieszkańców Stanów Zjednoczonych od opioidów. Michael Keaton będzie nie tylko gwiazdą produkcji, ale i producentem wykonawczym. Wcieli się na ekranie w Samuela Finnixa, doświadczonego lekarza, który podchodzi do swojej pracy z troskliwością i współczuciem, jednak zostaje uwikłany we wielki spisek farmaceutyczny. Produkcja jest opisywana jako ambitny i wstrząsający projekt, który ma pokazać różne portrety rodzin, dotkniętych przez tę tragedię. Jednocześnie ma być to lustrzany obraz współczesnych Stanów Zjednoczonych.

Poniżej można obejrzeć zwiastun.

Dopesick będzie miało osiem epizodów. Akcja zabierze nas między innymi do górniczej społeczności w Wirginii. Doktor Samuel Finnix będzie podejrzliwy wobec leku, który został wypuszczony na rynek. Serial jest oparty na bestsellerowej książce Dopesick: Dealers autorstwa Beth Macy, która została napisana na faktach. Barry Levinson wyreżyserował wszystkie odcinki, zaś Danny Strong jest twórcą i scenarzystą produkcji.

Dopesick - premiera zaplanowana na 13 października.