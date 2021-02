The Last of Us - Pedro Pascal jako Joel na kapitalnej fanowskiej grafice

fot. SIE

Serial The Last of Us tworzony będzie dla HBO. Za produkcję odpowiedzialne jest Sony Pictures, Sony Productions oraz Naughty Dog. Za scenariusz serialowej adaptacji gry odpowiedzialny jest Craig Mazin (Czarnobyl). Prace postępować będą pod czujnym okiem Neila Druckmana, twórcy gry. To właśnie on udostępnił na swoim Twitterze fanowską grafikę przedstawiającą Pedro Pascala w roli Joela.

Grafika faktycznie robi wrażenie i pokazuje, że odtwórca tytułowej roli jest podobny do oryginału z gry. Inni fani pod wpisem Druckmana także postanowili pochwalić się swoimi grafikami. Zobaczcie:

Wśród producentów wykonawczych są Carter Swan, Carolyn Strauss, Evan Wells oraz Asad Qizilbash. Odtwórcą roli Joela w ekranizacji będzie Pedro Pascal, z kolei w Ellie wcieli się Bella Ramsey.