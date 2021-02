The Umbrella Academy - rozpoczęto zdjęcia do 3. sezonu serialu. Nowe logo produkcji

fot. materiały prasowe

The Umbrella Academy to popularny serial Netflixa, który został przedłużony na 3. sezon. Elliot Page, który w serialu wciela się w rolę Vanyi zamieścił w sieci zdjęcie z planu produkcji oznajmiające początek prac nad nową odsłoną. Przy okazji zaprezentował logo 3. sezonu. Zdjęcie możecie obejrzeć poniżej.

Serial opowiada o losach bardzo toksycznej rodziny herosów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin, którzy zbierają się po latach na pogrzebie ojca. W 3. sezonie na drodze naszej zwariowanej familii staną członkowie Akademii Sparrow ze zmienionej linii czasu.

W obsadzie 3. sezonu znajdują się wspomniany Elliot Page oraz Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley, Colm Feore, Cazzie David, Justin Cornwell, Genesis Rodriguez, Britne Oldford i Jake Epstein.

The Umbrella Academy - data premiery 3. sezonu nie jest znana.