Dr. Doom wysyła życzenia w Walentynki. Robert Downey Jr. jako "Victor von Valentine"

Marvel

Reklama

Do marca już niedaleko, a to oznacza rychłe rozpoczęcie zdjęć na planie Avengers: Doomsday. Niektórych aktorów dało się już zauważyć w Londynie, gdzie ma zostać kręcony film grupowy o Avengers. Przedtem jednak większość pewnie świętowała Walentynki. Nie byliście osamotnieni, ponieważ robił to również Robert Downey Jr., który nie pozwala swoim fanom zapomnieć o tym, że wraca do Kinowego Uniwersum Marvela jako Dr. Doom.

Euforia powraca. Oto obsada 3. sezonu

Dr. Doom wysyła życzenia w Walentynki

Robert Downey Jr. odszedł z MCU przy okazji Avengers: Koniec gry, gdzie doszło do heroicznego poświęcenia Tony'ego Starka. W 2024 roku Marvel zrzucił jednak bombę - popularny i kochany RDJ powraca po pięciu latach, by wcielić się w Dr. Dooma. To nie każdemu się spodobało. Wielu fanów miało wątpliwości co do zasadności takiego działania. Ich protesty jednak nic nie zmieniły, a RDJ faktycznie niebawem powróci na wielki ekran w ramach MCU.

Tymczasem na swoim Instagramie opublikował uroczą kartkę walentynkową z wizerunkiem Dr. Dooma. Nie jest to jednak znany Victor von Doom, a raczej "Victor von Valentine", co nawiązuje bezpośrednio do samego święta zakochanych. Nie ma się co doszukiwać w tym zdjęciu poszlak. Można za to zauważyć, że to jeden z pierwszych designów tej postaci w komiksach. W MCU może on jednak ulec dużemu przemodelowaniu.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) ROZWIŃ ▼

Avengers: Doomsday - lista aktorów i aktorek