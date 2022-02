Dragon Age 4 - na jakim etapie prac znajduje się gra? Twórcy wyjaśniają

fot. EA

W grudniu 2020 roku zaprezentowano pierwszy teaser kolejnej odsłony serii Dragon Age. Niestety od tego czasu nie dostaliśmy zbyt wielu informacji na temat tej produkcji. Ciszę przerwano dopiero teraz i na oficjalnej stronie studia BioWare pojawił się wpis, z którego możemy dowiedzieć się nieco więcej.

Czytamy tam, że proces tworzenia gier podzielony jest na kilka faz: pierwsza polega na stworzeniu planów, druga na wdrożeniu tych planów w życie i rozpoczęciu produkcji, a ostatnia to testy alfa i beta, w których cały projekt jest dopracowywany. Wyjaśniono, że Dragon Age 4 znajduje się obecnie w tej drugiej fazie, a proces planowania zakończył się w 2021 roku. Sugeruje to jednocześnie, że na premierę przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. Zapowiedziano natomiast, że jeszcze w tym roku mamy otrzymać nowe informacje w formie "blogów" i "zawartości w mediach społecznościowych". Deweloperzy chcą być w regularnych kontaktach z graczami i członkami społeczności, by brać sobie ich uwagi do serca.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.