Nowy plakat z anime Dragon Ball Daima. Goku i smocze kule

Dragon Ball Daima to nadchodzący serial anime, którego premiera jest zaplanowana na jesień tego roku. Wciąż nie podano dokładnej daty debiutu pierwszego odcinka. Akcja będzie rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Dragon Ball Z a Dragon Ball Super, które zakończyło się w 2018 roku.

W sieci pojawił się plakat Dragon Ball Daima, na którym znajduje się główny bohater - Son Gokū. Odmłodzona postać będzie podróżować przez galaktykę z Kaioshinem. Nową grafikę promocyjną przygotowano na Jump Victory Carnival 2024, który odbędzie się 21 lipca. Plakat możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

Dragon Ball Daima - plakat i zdjęcia

Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima - opis fabuły

W wyniku spisku Goku i jego przyjaciele stają się mali. Aby naprawić sytuację udają się do nowego świata! To wspaniała przygoda pełna intensywnej akcji w nieznanym i tajemniczym świecie.

Dragon Ball Daima - Akira Toriyama o anime

Przypomnijmy, że Akira Toriyama, czyli twórca kultowej mangi, zmarł w marcu tego roku. Miał duży wkład w powstawanie nowego serialu anime. Wymyślił historię oraz scenerię i wiele innych projektów. Sam powiedział, że "dołożył do tego o wiele więcej niż zwykle". Dodał, że nazwa "Daima" to wymyślony termin, który w języku angielskim oznaczałby coś w rodzaju zła.

Ponieważ Goku musi zrekompensować swoje drobne rozmiary do walki używa swojego Magicznego kija, czego nie widziano od dłuższego czasu. Wymyśliłem historię i scenerię, a także wiele innych projektów. Właściwie to dokładam do tego o wiele więcej niż zwykle. Sprawy będą toczyć się bliżej tajemnic świata Dragon Ball. Mam nadzieję, że wszystkim spodobają się te inne niż zwykle bitwy, które są urocze i potężne.

Za reżyserię odpowiadają Yoshitaka Yashima i Aya Komaki. Z kolei Katsuyoshi Nakatsuru zaadaptował projekty Toriyamy do animacji, a Yuuko Kakihara nadzoruje i pisze scenariusze. Masako Nozawa powróci do dubbingowania Goku.

