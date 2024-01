Dragon Ball Daima - nowy zwiastun anime. Mały Goku w akcji!

fot. Toei Animation

Dragon Ball Daima to nadchodzący serial anime, którego akcja będzie rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Dragon Ball Z a Dragon Ball Super. W nowej historii pomniejszony Goku będzie podróżować przez galaktykę z Kaioshinem. Warto przypomnieć, że twórca kultowej mangi, Akira Toriyama, ma duży wkład w powstawanie serialu. Wymyślił historię oraz scenerię i wiele innych projektów. Sam powiedział, że "dokłada do tego o wiele więcej niż zwykle".

Podczas livestreamu Dragon Ball Games Battle Hour zaprezentowano nową zapowiedź Dragon Ball Daima, w której mały Goku nie tylko dużo je, ale też walczył za pomocą Magicznego kija. Zobaczcie poniżej.

W zwiastunie bohater mierzy się z kilkoma złoczyńcami, którzy należą do jednej organizacji. Producent Akio Iyoku nie chciał udzielić odpowiedzi na to kim dokładnie są, ale zwrócił uwagę na ich charakterystyczne stroje, które są podobne do awatara Toriyamy. Ich projekty możecie zobaczyć w poniższej galerii.

W wyniku spisku Goku i jego przyjaciele stają się mali. Aby naprawić sytuację udają się do nowego świata. To wspaniała przygoda pełna intensywnej akcji w nieznanym i tajemniczym świecie.

Yoshitaka Yashima i Aya Komaki reżyserują nowe anime dla Toei Animation. Z kolei Katsuyoshi Nakatsuru zaadaptował projekty Toriyamy do animacji, a Yuuko Kakihara nadzoruje i pisze scenariusze. Masako Nozawa po raz kolejny podłoży głos Goku.

