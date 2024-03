Suicide Squad: Kill the Justice League - Joker już wkrótce trafi do gry. Zobaczcie zwiastun

fot. WBIE

Warner Bros. i DC opublikowali w sieci zwiastun nadchodzącej zawartości do Suicide Squad: Kill the Justice League. Już 28 marca wystartuje 1. sezon, a wraz z nim do gry trafi piąta grywalna postać: Joker - konkretnie jego alternatywna wersja, którą pozostali bohaterowie będą musieli zwerbować w Elsworld.

Joker będzie dysponował swoimi unikalnymi umiejętnościami, które skupiać się będą na materiałach wybuchowych. Do przemierzania Metropolis wykorzysta on zaś parasol z wbudowanym silnikiem rakietowym.

Suicide Squad: Kill the Justice League - zwiastun prezentujący Jokera

Pierwszy sezon ma składać się z dwóch odcinków, a w ramach każdego z nich dostaniemy nowe Inwazje, Twierdze, aktywności, a także bronie i przedmioty kosmetyczne. Epizod 1: Strach wystartuje 28 marca i będzie inspirowany Strachem na Wróble, drugi zaś, zatytułowany Dualizm, pojawi się w ramach śródsezonowej aktualizacji i będzie oparty między innymi na takich złoczyńcach, jak Dwie Twarze, Reverse Flash czy Czarna Manta.

Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry, to odsyłamy Was do naszej recenzji.