Dreams na PC? Decyzja nie należy do twórców gry

Dreams nowa gra od studia Media Molecule, które znamy z serii Little Big Planet, jest tytułem na wyłączność konsoli PlayStation 4. Sądząc po opiniach w sieci jest to jeden z lepszych tytułów dla tej platformy sprzętowej. Nic więc dziwnego, że gracze zastanawiają się, czy tytuł ten trafi również na PC. Pytania te są zasadne, gdyż coraz więcej głosów mówi, ze Sony zamierza na pecety przenieść m.in. Horizon: Zero Dawn.

Okazuje się, że sami twórcy są takim pomysłem zainteresowani i trudno się temu dziwić. Dzięki temu z tą produkcją i dostępnym w niej kreatorem mogłoby zapoznać się więcej graczy.

Myślę, że byłoby to wspaniałe - mówi Mark Healey, dyrektor kreatywny w Media Molecule.

Healy zaznacza jednak, że decyzja ta należy do wydawcy - Sony, a nie do niego samego i dodaje, że na ten moment nie ma żadnych planów co do stworzenia takiego portu.

Dreams dostępne jest na konsoli PlayStation 4 od 14 lutego. Wcześniej produkcja ta była dostępna w ramach wczesnego dostępu i już wtedy cieszyła się sporym zainteresowaniem.