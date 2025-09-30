Genndy Tartakovsky walczy o The Black Knight. Animacja wygląda wspaniale! [WIDEO]

fot. Genndy Tartakovsky

Genndy Tartakovsky, twórca kultowego Samuraja Jacka, ponownie mierzy się z problemami produkcyjnymi. W 2023 roku prezes Warner Bros. David Zaslav zrezygnował z jego ukończonej animowanej komedii Rach, ciach!, aby obniżyć koszty. Ostatecznie Sony odzyskało projekt i sprzedało go Netflixowi. Animacja miała premierę tego lata, ale nie zyskała dużej popularności.

Genndy Tartakovsky udostępnia fragment nowej animacji

Teraz Genndy Tartakovsky walczy o kolejny projekt, aby doszedł do skutku. Animator opublikował na swoim Instagramie materiał z The Black Knight. W podpisie przyznaje, że jego udostępnienie może go wpędzić w kłopoty, ale postanowił zaryzykować, mając nadzieję, że tchnie w film nowe życie.

Prace nad The Black Knight rozpoczęły się około sześć lat temu. Ma to być film animowany skierowany do dorosłych widzów. Choć studio nie za bardzo chciało podjąć się realizacji projektu, to wstępne testy przekonały kierownictwo. Teraz ten sam materiał twórca udostępnił w Internecie, licząc na to, że wzbudzi zainteresowanie wśród ludzi. Zobaczcie poniżej wspomniany fragment animacji.

The Black Knight - fragment animacji

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Natomiast Tartakovsky zdradził, że zbroja tytułowego rycerza ma 6 metrów wysokości i jest obsługiwana od wewnątrz za pomocą skomplikowanego systemu lin, bloczków i dźwigni. Akcja filmu rozgrywać się będzie w XIV wieku, łącząc historyczne tło ze stylową oprawą wizualną.

