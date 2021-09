Dune - zadebiutował album Hansa Zimmera dedykowany książce o kulisach filmu

warnerbros./zrzut ekranu

Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve będzie filmem na dużą skalę. Stworzona książka o kulisach filmu, doczekała się nawet muzyki autorstwa Hansa Zimmera, który odpowiada także za muzykę do filmu.

Muzyk był ponoć tak zainspirowany, gdy spojrzał na papierowe wydanie zza kulis od Insight Editions, że postanowił stworzyć do lektury odpowiednią muzykę ilustracyjną. Poniżej możecie posłuchać albumu muzycznego towarzyszącego książce The Art and Soul of Dune, napisanej między innymi przed producentkę wykonawczą filmu Tanyę Lapointe. Posłuchajcie:

Książka Diuny będzie dostępna w formie standardowej i rozszerzonej. Pierwsza kosztuje 50 dolarów i zawiera szczegółowe informacje na temat tworzenia filmu, od wczesnej fazy projektu i koncepcji aż do jego finałowej wersji. W tym wywiady z Villeneuve, jak i gwiazdami produkcji, takimi jak Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson i Oscar Isaac. Druga wersja jest ograniczona tylko do 700 egzemplarzy, wszystkie podpisane przez Lapointe, Villeneuve, Chalameta, Josha Brolina i odpowiedzialnego za zdjęcia Greiga Frasera. Ma między innymi dodatkowy tom pełen ekskluzywnych fotografii, ręcznie oprawiony w sposób, który odzwierciedla estetykę filmu. A także płócienną, wytłoczoną okładkę z symbolami Atreides i Harkonnen oraz oprawioną tkaniną reprodukcję broszury z instrukcją Fremkit, którą widać na filmie. Całość jest wyjątkowo zapakowana. Kosztuje 595.00 dolarów.

Zobacz także:

Diuna - premiera 15 października 2021 roku.