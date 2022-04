Dune: The Sisterhood - reżyser Czarnobyla za kamerą serialowego spin-offu Diuny

fot. youtube.com/WarnerBros.Pictures

Dune: The Sisterhood to serialowy spin-off widowiska Diuna. Projekt borykał się z pewnymi problemami, nawet był zawieszony przez jakiś czas. Jednak wygląda na to, że teraz prace nad nim idą już pełną parą. Johan Renck, laureat nagrody Emmy za swoją pracę przy serialu Czarnobyl, wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki produkcji. Renck będzie również producentem wykonawczym serialu. Projekt powstanie dla platformy HBO Max.

Szczegóły fabuły serialu są trzymane w tajemnicy. Historia skupi się na członkiniach zakonu Bene Gesserit znanego z filmowej adaptacji. Posiadają one wielkie zdolności parapsychiczne. Potrafią między innymi zmusić kogoś, aby wykonał ich polecenia samą zmianą tembru swojego głosu.

fot. materiały prasowe

Dune: The Sisterhood - showrunnerka

Diane Ademu-John jest główną scenarzystką i showrunnerką projektu. Twórczyni w 2021 roku zastąpiła Jona Spaihtsa na stanowisku, gdy ten postanowił skupić się na pisaniu sequela Diuny, którego premiera ma się odbyć w 2023 roku.