Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - cameo zaskoczyło wszystkich. Wielka gwiazda w filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Paramount/eOne

Współcześnie wiele niespodzianek z filmów wycieka do siec na długo przed premierą. Jeśli więc uda się twórcom utrzymać coś w tajemnicy, jest to wielki sukces. Tym mogą poszczycić się twórcy filmu Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, bo informacje o cameo wielkiej gwiazdy nie wyciekło do sieci przed premierą.

Dungeons & Dragons - cameo

Okazuje się, że twórcy zaprosili do roli epizodycznej samego Bradleya Coopera, którego znamy z takich filmów jak seria Kac Vegas czy ostatnio Narodziny gwiazdy.

fot. materiały prasowe

Michelle Rodriguez zdradziła w rozmowie z Yahoo! Entertainment, że Cooper nakręcił swój występ bez udziału głównej obsady, aby utrzymać to w tajemnicy. Co więcej Holga grana przez aktorkę ma scenę z postacią Coopera, ale według Rodriguez na planie wówczas była inna osoba. Czytamy, że jest to tylko jedna scena z Bradleyem Cooperem, ale komediowo trafia w dziesiątkę.

Dungeons & Dragons - kogo gra Bradley Cooper?

Aktor wciela się w Marlamina, byłego męża Holgi (Rodriguez), który wyglądem przypomina hobbita z Władcy Pierścieni. Holga jednak nadal coś do niego czuje. Co więcej straciła miejsca w plemieniu barbarzyńców wybierając miłość. Jest to raczej jednorazowy występ i nikt nie oczekuje powrotu postaci w potencjalnym sequelu.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - premiera w polskich kinach odbędzie się 14 kwietnia.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - postacie