Dwayne Johnson odwiedził Senat USA. Wraca pytanie o to, czy "The Rock" chce być prezydentem

Dwayne Johnson pojawił się wczoraj w waszyngtońskim Kapitolu, aby spotkać z amerykańskimi senatorami. Wśród uczestników rozmów z popularnym aktorem znaleźli się m.in. pełniący funkcję lidera większości w izbie wyższej Kongresu Chuck Schumer, Mark Kelly, Tammy Duckworth i Jon Tester (wszyscy z Partii Demokratycznej), jak również reprezentująca republikanów Lindsey Graham. Według doniesień MSNBC jednym z tematów spotkania były wysiłki "The Rocka" na rzecz promowania wstąpienia do armii USA.

Dwayne Johnson spotkał się z amerykańskimi senatorami

Składa się jednak tak, że obecni na miejscu dziennikarze wielokrotnie dopytywali Johnsona o to, czy ten zamierza ubiegać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych - aktor nie zareagował na te próby. Warto w tym miejscu podkreślić, że w zeszłym tygodniu w podcaście "What Now" Trevora Noaha "The Rock" stwierdził:

Pod koniec roku... W 2022 roku odwiedzili mnie przedstawiciele partii i zapytali, czy mam zamiar kandydować i czy w ogóle mogę kandydować? To była naprawdę wielka sprawa. Zupełnie niespodziewana. Jedna rzecz zaraz po drugiej.

Johnson już wcześniej dawał do zrozumienia, że zastanawia się nad kandydowaniem na urząd prezydenta USA - od razu jednak dodawał, że nie chce, aby ktoś ograniczał mu czas, który poświęca swoim córkom.

Co ciekawe, "The Rock" w trakcie wizyty w Kapitolu minął się z Christopherem Nolanem, który odbierał w Waszyngtonie nagrodę Federacji Amerykańskich Naukowców.

