Ridley Scott odmówił robienia filmów o superbohaterach. Jego "pier... historie są lepsze"

Apple TV+

Reklama

Ridley Scott w trakcie kampanii promocyjnej filmu Napoleon udzielił serwisowi Deadline obszernego wywiadu, w którym zabrał głos na temat wielu kwestii związanych ze swoją karierą, jak i obecnym stanem X Muzy. Jednym z wątków rozmowy stały się produkcje superbohaterskie. Jak się okazuje, legendarny reżyser mógł stworzyć dzieło z tego gatunku, przy czym nie wyjawił, czy w tej sprawie zgłosił się do niego Marvel, DC czy też inna firma.

Artysta po raz kolejny dał do zrozumienia, że "nie jest fanem superbohaterów", choć podobały mu się takie filmy jak Superman z 1978 roku czy niektóre ekranowe historie o Batmanie. Na pytanie o to, czy w przeszłości dostał propozycję nakręcenia produkcji o herosach, Scott odpowiedział w sposób następujący:

Tak, proponowano mi to, ale odpowiedziałem: "Nie, dziękuję, to nie dla mnie". Sam zrobiłem dwa lub trzy filmy o superbohaterach. Myślę, że Ellen Ripley jest superbohaterką w produkcjach o Obcym. Sądzę, że Russell Crowe jest superbohaterem w Gladiatorze. A Harrison Ford super-antybohaterem w Łowcy androidów. Różnica jest taka, że pier... historie są lepsze.

Ridley Scott - kolejny film to western

W tym samym wywiadzie Scott zdradził, że w trakcie strajków aktorów i scenarzystów montował on ostateczną wersję Napoleona, pracował nad 90 minutami nakręconego już materiału do Gladiatora 2 ("zostało mi drugie 90 minut") i rozpisywał plan na swój kolejny film. To tajemniczy western, do którego zdjęcia mają rozpocząć się w marcu przyszłego roku; twórca zdradził, że do obsady gotowe dołączyć są "dwie gwiazdy", a cały projekt od dawna znajdował się na jego liście zawodowych życzeń.

Wiele wskazuje na to, że Scott przymierza się po prostu do ogłoszonej już 7 lat temu adaptacji powieści Wraiths of the Broken Land autorstwa S. Craiga Zahlera. Akcja książki rozgrywa się ok. 1900 roku w Meksyku i opowiada o dwóch siostrach, które zmuszane są do prostytucji w ekskluzywnym klubie dla mężczyzn. Ich bracia i ojciec postanawiają je uratować, w czym pomaga im grupa wyjętych spod prawa osób - Hindus, niewolnik i brutalny bandyta.

Najlepsi żyjący reżyserzy - na którym miejscu znalazł się Ridley Scott?

40. Ang Lee (Przyczajony tygrys, ukryty smok; Życie Pi; Tajemnica Brokeback Mountain)