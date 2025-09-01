Reklama
Dwayne Johnson przyznał, że nie wszystkie jego filmy były dobre. O tej roli marzył od dawna

Dwayne Johnson w szczerym wywiadzie z The Hollywood Reporter przyznał, że nie wszystkie filmy, w których występował do tej pory były dobre. Przyznał też, że na taką rolę czekał od dawna. Dlaczego się na nią zdecydował? To wcale nie było takie proste.
Wiktor Stochmal
Dwayne Johnson X/MSNBC
Dwayne "The Rock" Johnson kojarzony jest głównie z występowania w wielkich blockbusterach, w których wciela się w podobne postaci, czyli często zabawnych twardzieli o złotym sercu. Powstały nawet memy z tym związane, a części widowni znudziło się już oglądanie aktora w identycznych rolach. Smashing Machine będzie dla niego próbą sił w kinie artystycznym i produkcji poważnej o niższym budżecie. Aktor w rozmowie z The Hollywood Reporter podzielił się wrażeniami z prac nad tą produkcją i zreflektował w sprawie swoich poprzednich ról.

W serialu Harry Potter słynny aktor znów zagra postać z filmów. Totalne zaskoczenie

Dwayne Johnson przyznał, że była to rola, o której marzył od dawna.

Ta transformacja była czymś, co bardzo chciałem zrobić. Miałem wielkie szczęście mieć karierę, jaką miałem do tej pory i stworzyć filmy, w których uczestniczyłem, ale miałem w głowie głos, który mówił: "A co gdybym mógł zrobić jeszcze więcej?" Chciałem się o tym przekonać.

Zrobiłem dużo filmów i lubiłem je. Dostarczały dużo rozrywki. Niektóre były dobre i świetnie sobie radziły, inne mniej. Dla wielu aktorów, a na pewno dla mnie, trudno jest czasem wyjść z szufladki i przekonać się do czego jest się zdolnym. Czasem trzeba osób, które kochasz i szanujesz, jak Benny [Safdie, reżyser Smashing Machine] i Emily [Blunt, grająca jedną z głównych ról], które powiedzą ci, że jesteś w stanie to zrobić.

Poświęcił też wiele czasu na wyrażenie wdzięczności wymienionej dwójce, która bardzo mu pomogła w procesie transformacji i aby uwierzyć we własne możliwości. 

Dwayne Johnson - ranking filmów wg krytyków

Źródło: hollywoodreporter.com

Co o tym sądzisz?
