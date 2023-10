Figura woskowa Dwayne'a Johnsona stała się memem. "The Rock" chce zmiany jej koloru skóry

Instagram/Grevin Paris

W paryskim Musée Grévin, słynnym muzeum figur woskowych, niedawno pojawił się nowy eksponat, który przedstawia Dwayne'a Johnsona. Sęk w tym, że ten model "The Rocka" ma wyjątkowo jasny kolor skóry, który z miejsca stał się memem i obiektem niezliczonych żartów ze strony internautów. Sam aktor odniósł się do całej sprawy na swoim koncie na Instagramie, przekazując, że jego przedstawiciele skontaktują się z francuskim muzeum w celu przeprowadzenia stosownych zmian.

"Czy tak czuliście się, gdy traciliście Małą Syrenkę?"

Johnson udostępnił nawet w mediach społecznościowych jeden z wyśmiewających figurę materiałów. Jego autor, komik James Andre Jefferson Jr., żartuje, że przedmiot kpin wygląda jak "kamyczek", używając angielskiego słowa "pebble" (oznaczającego także "koks" bądź "kokainę"), niejako w kontraście do "skały". W innym miejscu porównuje nową wersję 'The Rocka" do... Davida Beckhama czy członka brytyjskiej rodziny królewskiej. Później natomiast pyta białą część swoich odbiorców, "czy tak właśnie czuliście się, gdy straciliście Małą Syrenkę?".

Aktor przyłączył się do żartów, pokazując, że uwagi Jeffersona Jr. naprawdę go rozbawiły. Później jednak dodaje:

Zamierzam poprosić mój zespół o skontaktowanie się z naszymi przyjaciółmi z Musée Grévin z Paryża, abyśmy mogli wspólnie popracować nad "aktualizacją" mojej figury woskowej, dodając kilka ważnych szczegółów i ulepszeń - poczynając od mojego koloru skóry. Następnym razem, gdy tylko będę w Paryżu, zatrzymam się tam i napiję sam ze sobą.

Muzeum reaguje na całą sytuację

Serwis Deadline skontaktował się już z przedstawicielami Musée Grévin - przyznają oni aktorowi rację:

Dwayne Johnson ma rację, zauważyliśmy to i oczywiście naprawimy problem tak szybko, jak to tylko możliwe, a po ukończeniu wyślemy mu nowe zdjęcia. Czekamy na niego, kiedy przyjedzie do Paryża i zdecyduje się odwiedzić Muzeum Figur Woskowych Grevin, aby uczcić to przy lampce szampana.

