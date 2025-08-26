Czego bał się największy twardziel Hollywood? "Byłem zbyt przestraszony, żeby..."

fot. materiały prasowe

Dwayne "The Rock" Johnson kojarzony jest głównie z rolami prawdziwych twardzieli, którzy potrafią przy okazji rzucić ciętą ripostą i zabawnym dowcipem. Aktor udowadniał, że radzi sobie też z komediowymi rolami, ale wielu internautów zarzucało mu, że pod kątem gry aktorskiej jest mu daleko do innych wrestlerów, którzy zawitali do Hollywood, na przykład do Johna Ceny lub Dave'a Bautisty. Nowy film Benny'ego Safdiego, czyli The Smashing Machine, ma być dla niego szansą na wykazanie się w produkcji wymagającej więcej wrażliwości, emocji i subtelności.

W wywiadzie z Vanity Fair przyznał się do swoich słabości i lęków.

To było bardzo wiarygodne doświadczenie. Od bardzo, bardzo dawna nie doświadczyłem czegoś takiego, przez co myślałem sobie: "Nie wiem, czy zdołam to zrobić. Uda mi się?" Wtedy zrozumiałem, że podobne okazje i role do mnie nie trafiały, bo byłem zbyt przestraszony, żeby się otworzyć i tego doświadczyć. Czułem głód, żeby zrobić coś prawdziwego, wiarygodnego i w pełni się otworzyć. Siedziałem przed lustrem po trzy, cztery godziny i patrzyłem, jak cała moja twarz się zmienia. Różnych elementów charakteryzacji było chyba trzynaście albo czternaście. Bardzo subtelne, ale robiły różnicę. Kiedy już szedłem na plan zdjęciowy, to byłem Markiem Kerrem i czułem to. Czułem, że chodzę, mówię i patrzę na świat tak samo, jak on.

The Smashing Machine - fabuła, obsada, premiera

The Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, czyli byłym zawodniku MMA i dwukrotnym mistrzu wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, jak uzależnieniem od leków przeciwbólowych.

W obsadzie oprócz The Rocka znaleźli się Emily Blunt, Whitney Moore, Bas Rutten, Paul Lazenby i Andre Tricoteux.

The Smashing Machine - premiera w kinach 3 października 2025 roku.

