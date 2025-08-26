Street Fighter - Noah Centineo zaskakuje muskulaturą w roli Kena. Pokazał zdjęcie
Do sieci trafiły nowe materiały z planu Street Fighter, czyli filmu opartego na popularnej serii gier. Noah Centineo, znany z hitów Zwerbowany i Do wszystkich chłopców, których kochałam, pochwalił się nową fotką.
Takie filmy jak Street Fighter, w których aktor gra twardego wojownika, zwykle wymagają przygotowania fizycznego. Przed rozpoczęciem zdjęć Noah Centineo nie chwalił się treningami, tak jak wielu innych aktorów, więc nikt nie oczekiwał, że po ogłoszeniu jego udziału w obsadzie bardzo się zmieni. Prace na planie trwają już od kilku tygodni, a aktor podzielił się zdjęciem pokazującym efekty treningów mających na celu zwiększenie masy mięśniowej.
Street Fighter - Noah Centineo jako Ken Masters
Aktor gra jednego z głównych bohaterów, Kena Mastersa. Na pozostałych materiałach z planu widzimy między innymi Andrew Schulza (Dan Hibiki), Orville’a Pecka (Vega), Andrew Kojiego (Ryu) oraz Calinę Liang (Chun Li).
Street Fighter - obsada
Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.
Premiera filmu Street Fighter w kinach planowana jest na 2026 rok.
