Street Fighter - Noah Centineo zaskakuje muskulaturą w roli Kena. Pokazał zdjęcie

Do sieci trafiły nowe materiały z planu Street Fighter, czyli filmu opartego na popularnej serii gier. Noah Centineo, znany z hitów Zwerbowany i Do wszystkich chłopców, których kochałam, pochwalił się nową fotką.
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Zwerbowany (finał po 2. sezonie) Netflix
Takie filmy jak Street Fighter, w których aktor gra twardego wojownika, zwykle wymagają przygotowania fizycznego. Przed rozpoczęciem zdjęć Noah Centineo nie chwalił się treningami, tak jak wielu innych aktorów, więc nikt nie oczekiwał, że po ogłoszeniu jego udziału w obsadzie bardzo się zmieni. Prace na planie trwają już od kilku tygodni, a aktor podzielił się zdjęciem pokazującym efekty treningów mających na celu zwiększenie masy mięśniowej.

Street Fighter - Noah Centineo jako Ken Masters

Aktor gra jednego z głównych bohaterów, Kena Mastersa. Na pozostałych materiałach z planu widzimy między innymi Andrew Schulza (Dan Hibiki), Orville’a Pecka (Vega), Andrew Kojiego (Ryu) oraz Calinę Liang (Chun Li).

Street Fighter - Noah Centineo jako Ken Masters

Street Fighter - Noah Centineo jako Ken Masters
Źródło: Twitter / X
Street Fighter - obsada

Dhalsim

Dhalsim
fot. materiały prasowe
Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.

Premiera filmu Street Fighter w kinach planowana jest na 2026 rok.

Adam Siennica
Powiązane filmy
2026
Street Fighter

