Dwayne Johnson pojawi się na Summer Game Fest. Opowie o filmie Black Adam i... swojej roli w Fortnite

fot. Epic Games

Na oficjalnym twitterowym profilu Summer Game Fest ujawniono jedną z gwiazd, którą zobaczymy na tegorocznej odsłonie tej imprezy. Będzie nią Dwayne Johnson, który pojawi się tam 9 czerwca. Aktor opowie między innymi o nadchodzącym filmie Black Adam, a także o swojej roli w Fortnite. Przypomnijmy, że w popularnej produkcji studia Epic Games wciela się on w postać znaną jako The Foundation, założyciela i lidera organizacji o nazwie The Seven.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1532029215536828421

Niedawno ujawniono również, że w trakcie Summer Game Fest 2022 możemy spodziewać się ogłoszeń i zapowiedzi od ponad 30 firm, wśród których znalazły się między innymi Valve, Sony, PlayStation oraz pochodzące polskie Bloober Team. Całe wydarzenie, którego właściwa część rozpocznie się 9 czerwca, będzie można śledzić online dzięki internetowym transmisjom.

