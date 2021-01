Dwayne Johnson uznany najbardziej sympatyczną osobą na świecie

fot. HBO

Dwayne Johnson to amerykański wrestler i bardzo popularny aktor, którego w ostatnich latach widzowie mogli oglądać w Jumanji: Następny poziom, Rampage: Dzika furia, Drapacz chmur czy w serialu Gracze. The Rock został uznany przez Polinę Marinovą na portalu The Profile za najbardziej sympatyczną osobę na świecie. Aktor skomentował ten wybór na swoim profilu na Instagramie, publikując też zdjęcie z artykułu.

Od nazwania mnie "dużym, skomplikowanym d**kiem" w wieku 15 lat (w związku z bójką, która doprowadziła do zawieszenia) do uznania mnie teraz "najbardziej sympatyczną osobą na świecie"... hej, zrobiłem mały postęp.

Johnson podziękował autorce za udostępnienie jego opisu na stronie. Napisał również, że podczas dwutygodniowego zawieszenia usłyszał cytat, który ukształtował jego późniejsze życie, perspektywę i etykę pracy: "Miło być ważnym, ale ważniejszym jest, aby być miłym".

Dwayne Johnson w najbliższym czasie będzie pracował na planie filmu Black Adam. 30 lipca 2021 roku trafi do kin Wyprawa do dżungli, w której aktor gra jedną z głównych ról. Zobaczymy go również w w komediowym filmie akcji Red Notice. Netflix nie podał jeszcze daty premiery tej produkcji, w której występują również Ryan Reynolds i Gal Gadot.