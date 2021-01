She-Hulk - możemy spodziewać się więcej niż sześciu odcinków serialu MCU

Marvel/The Ronin

She-Hulk to serial zapowiedziany jako sezon składający się z przynajmniej sześciu epizodów. Reżyserami produkcji są Kat Coiro i Anu Valia; na Instagramie Coiro potwierdziła, że wyreżyseruje i będzie producentką wykonawczą pilota, finału sezonu i czterech innych odcinków. W innym poście Valia napisała, że "robi kilka odcinków" - wygląda więc na to, że She-Hulk będzie składać się z co najmniej ośmiu, a być może i większej liczby epizodów!

Przypominamy, że że She-Hulk ma korzystać z konwencji "komedii prawniczej", natomiast poszczególne odcinki będą trwać ok. 30 minut. Kevin Feige wyraźnie podkreślił, że będzie to jeden z nielicznych wyjątków - pozostałe seriale MCU są bowiem złożone z odcinków trwających mniej więcej godzinę.

W tytułowej roli na ekranie pojawi się Tatiana Maslany, natomiast partnerować jej będą m.in. wracający do kreacji Hulka Mark Ruffalo i Tim Roth, który w filmie Incredible Hulk wcielił się w Emila Blonsky'ego aka Abominację.