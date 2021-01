Wonder Woman 1984 - wysoki spadek w kinach USA. Opóźnienie premiery w Polsce

Warner Bros.

Część kin w USA jest otwarta, ale to kompletnie nic nie zmienia w fatalnej sytuacji branży kulturalnej. W pierwszy weekend 2021 roku zebrano łącznie 13 mln dolarów. Dla porównania portal Deadline podaje pierwszy weekend 2016 roku, który miał na koncie 229,5 mln dolarów dzięki Przebudzeniu Mocy. Zła sytuacja z covid-19 na terenie Stanów Zjednoczonych ma na to kluczowy wpływ.

Wonder Woman 1984 nie cieszy się popularnością w amerykańskich kinach, ponieważ zanotowano aż 67% spadek frekwencji. Zebrano więc tylko 5,5 mln dolarów (łącznie w USA 28,5 mln dolarów). Wszystko wskazuje na to, że spowodowała to informacja, że film można bezpiecznie obejrzeć w domu na VOD. Niewykluczone też, że wpływ na to mają negatywne recenzje widzów oraz krytyków. Z 10 krajów świata film zebrał 10,1 mln dolarów. Razem na koncie ma 90 mln. Sumując, Wonder Woman 1984 ma 118,5 mln dolarów. W większości krajów nadal są zamknięte kina, więc nie wiadomo, czy film ma szansę na większy zarobek.

Na HBO Max film cieszy się popularnością, więc widzowie oglądają go w domowym zaciszu. Niestety prawdopodobnie przez zbyt duże zainteresowanie występują problemy techniczne z jego odtwarzaniem. Są zgrzyty z dogrywaniem obrazu. HBO Max nie odpowiedziało otwarcie, co jest przyczyną tej sytuacji.

Warner Bros. podjął decyzję o opóźnienie premiery w Polsce. Została ona przesunięta z 22 stycznia 2021 roku na 12 lutego 2021 roku. Na razie nie mamy pewności, kiedy kina w Polsce zostaną otwarte.

Co w duszy gra Pixara zebrało w ten weekend 16,5 mln dolarów. Dzięki temu animacja zebrała łącznie 32,5 mln dolarów. Przypomnijmy, że film jest dostępny w Disney+ w krajach, w których platforma streamingowa jest dostępna.

Krudowie 2, czyli kolejna animacja emitowana w kinach, przekroczyła 100 mln dolarów wpływów. Łącznie na koncie zebrała 11,5 mln dolarów z całego świata.