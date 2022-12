James Gunn o planach na Batmana. Zdradził też nowy szczegół dotyczący filmu o Supermanie

Fot. Materiały prasowe

Szef DC Studios, James Gunn zdradził na swoich mediach społecznościowych, że reboot Batmana będzie miał kluczowe znaczenie w nowym wydaniu filmowego uniwersum. Ostatnio poinformowano miedzy innymi, że Wonder Woman 3 nie powstanie, a Henry Cavill nie wróci do roli Supermana. To może oznaczać zupełnie nowe otwarcie, a może nawet restart całego uniwersum DC. A co z Batmanem?

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Safran i Gunn chcą włączyć Batmana Roberta Pattinsona do ich nowego uniwersum, ale Gunn szybko zdementował te doniesienia. Odpowiadając potem fanowi DC na Twitterze zdradził jednak, że Mroczny Rycerz odegra istotną rolę i będzie dużą częścią DCU. Możemy zatem spodziewać się sytuacji, w której Batman Roberta Pattinsona i Matta Reevesa dalej będzie kontynuowany w osobnym świecie, natomiast w DCU otrzymamy inną wersję tej postaci.

Gunn wcześniej zapowiadał, że uniwersum koncentrować się będzie w przyszłości na tych najbardziej znanych postaciach wydawnictwa, jak również tych mniej znanych. W tym równaniu nie zabraknie więc filmu o Supermanie, w którego wcieli się nowy aktor. Dowiedzieliśmy się, że ma być to nieco młodsza wersja tej postaci, która dopiero zaczyna swoją przygodę w Metropolis jako początkujący dziennikarz. Gunn podkreślił, że nie będzie to "origin story", a także, że Superman nie będzie spotykał znanych postaci po raz pierwszy, tylko będą mu już one znane. Wielu fanów zastanawia się, czy chodzi tutaj o członków Ligi Sprawiedliwości, takich jak Batman, Wonder Woman i Aquaman, czy też o jego współpracowników z Daily Planet, takich jak Lois Lane, Perry White i Jimmy Olsen. Prawdopodobnie chodzi o to drugie, bo jednak plany na powiązania Supermana z resztą herosów mogą dotyczyć dalszej części rozwoju uniwersum. Przypomnijmy, że za scenariusz nowego filmu o Supermanie odpowiada sam James Gunn, ale na ten moment nie jest znane nazwisko reżysera.

